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Йованович погодилася дати свідчення Конгресу в рамках процедури імпічменту Трампа

Новини » Політика    07.10.2019 - 03:19
Йованович погодилася дати свідчення Конгресу в рамках процедури імпічменту Трампа
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

Йованович дасть свідчення 11 жовтня

Колишній посол США в Україні Марі Йованович погодилася дати свідчення комітетам Конгресу в рамках розслідування через початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це передає Reuters.

Йованович виступить 11 жовтня. Як зазначає Reuters, на сьогоднішній день Йованович втягнута в розслідування, яке було ініційоване контрольованою демократами Палатою представників про те, чи слід знімати Дональда Трампа з поста президента США за тиск на його українського колегу Володимира Зеленського.

"Описана колегами як неперевершений професіонал, в березні Йованович стала об'єктом звинувачень - які категорично відкидає Держдепартамент - що вона дала українському прокурору список людей, які не підлягають кримінальному переслідуванню", - зазначено в повідомленні.

Союзники Трампа закликали до її усунення, звинувативши її в тому, що вона критикує президента перед іноземними чиновниками. Особистий адвокат Трампа, Руді Джуліані, стверджував, що вона заблокувала можливість переконати Україну розслідувати діяльність Хантера Байдена - сина віце-президента США Джо Байдена (зараз Джо Байден головний опонент Дональда Трампа у майбутній президентській гонці, - ред.).

Сам Трамп, згідно із заявою Білого дому, назвав Йованович "поганою новиною" для Володимира Зеленського у телефонній розмові з українським президентом 25 липня. У цій розмові Трамп якраз і згадав Байдена і "несправедливо закрите розслідування" щодо компанії Burisma.

Українська прокуратура заявила, що розгляне 15 старих зондів, пов'язаних з газовою компанією, в якій Хантер Байден був раді директорів. Однак прокуратура додала, що їй невідомо про будь-які докази неправомірних дій сина Байдена.

Нагадаємо, нещодавно в США другий розвідник розповів генеральному інспектору розвідувального співтовариства Майклу Аткінсону деталі розмови між президентами Америки та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

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