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Помпео допомагав адвокату Трампа дискредитувати Йованович

Новини » Політика     23.11.2019 - 10:12
Помпео допомагав адвокату Трампа дискредитувати Йованович
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

У США оприлюднили документи, які доводять співпрацю Помпео з Джуліані

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео допомагав особистому адвокату президента США Руді Джуліані в кампанії з дискредитації екс-посла в Україні Марі Йованович. Про це йдеться в документах Держдепу, повідомляє BBC.

Так, наглядова організація American Oversight виявила у наданих їй документах Державного департаменту США підтвердження зв'язків між держсекретарем Помпео та адвокатом Дональда Трампа.

Як заявили в American Oversight, документи вказують на те, що Джуліані співпрацював з Помпео та адміністрацією Білого дому в кампанії з дискредитації Йованович.

Крім того, Помпео та Білий дім не мали законних підстав приховувати ці документи від американського Конгресу.

"Ми можемо побачити, чому Помпео відмовився передавати цю інформацію Конгресу. Це виявляє чіткий паперовий слід від Джуліані до Овального кабінету до секретаря Помпео, щоб сприяти кампанії Джуліані проти посла США", - сказав виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

Нагадаємо, раніше співробітник Держдепартаменту США Джордж Кент розповів про те, що особистий адвокт Трампа Руді Джуліані вів "кампанію з брехні" проти екс-посла США в Україні Марі Йованович. Він додав, що також особисто піддавався нападкам з боку Джуліані. Під час слухань Кент згадав ім'я Джуліані 73 рази.

Крім того, РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео планує подати у відставку. Помпео повідомив своїм однопартійцям про намір піти з адміністрації президента США Дональда Трампа.

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Новини України Дональд ТрампімпічментМайк Помпео
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