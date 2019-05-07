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Посла США Йованович відкликали з посади

Новини » Політика    07.05.2019 - 01:30
Посла США Йованович відкликали з посади
Фото: Марі Йованович (РБК-Україна)

У Йованович завершується дипломатична місія

Посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади і у неї заканчіается її діпоматіческая місія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як роз'яснили в Державному департаменті, "так було заплановано раніше", і дата від'їзду посла узгоджується з передачею президентської влади в Україні. У понеділок, 20 травня, Йованович повернеться до Вашингтона.

"Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін в Києві в 2019 році, як і планувалося", - відзначили в Держдепі.

До призначення нового глави дипломатичної місії в Україні обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, кандидатура якого ще не визначена.

Також в департаменті додали, що команда посольства США в Києві і Вашингтон продовжать співпрацювати з українським урядом.

Нагадаємо, в березні 2019 генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Йованович нібито передавала йому так званий "список недоторканних", від переслідування яких слід утриматися. У самому посольстві виступили зі спростуванням цієї заяви.

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