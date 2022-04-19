ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон не вірить у дипломатичне врегулювання війни в Україні

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 19 квітня 2022 20:36
Джонсон не вірить у дипломатичне врегулювання війни в Україні Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон у Палаті громад назвав малоймовірним дипломатичне врегулювання ситуації, що склалася у війні Україні проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Британський прем'єр визнав, що "немає простого способу" знайти дипломатичне чи переговорне рішення, яке поклало б край російському вторгненню. У спілкуванні з депутатами він озвучив свій рецепт завершення війни.

"Я знаю, що Палата представників віддала б перевагу дипломатичному варіанту. Та я думаю, що це буде складно. Зараз ми прийшли до думки, що треба зробити все можливе, спільно збудувати бар'єр, завдяки якому Путін зазнаватиме нових і нових невдач в Україні", – заявив Джонсон.

На думку очільника уряду Сполученого Королівства, такий підхід змусить РФ припинити агресію. Збільшення ж об'ємів постачання озброєння Україні має забрати у військово-політичного керівництва бажання нових нападів.

Нагадаємо, що генсек ООН Гутерріш закликав Україну та РФ погодити перемир'я на Великдень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Борис Джонсон Україна Російська Федерація Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас