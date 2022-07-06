Джонсон відмовився йти з посади, попри масові відставки, і назвав причину
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не збирається йти у відставку на тлі масового звільнення міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента ITV Анушку Астану.
За її словами, Джонсон заявив, що його відставка викличе дострокові вибори, на яких консерватори можуть програти.
При цьому прем'єр додав, що "літо, яке могло бути сфокусоване на економічному зростанні, пройде в боротьбі за лідерство" у випадку його відставки.
Варто зауважити, що зараз в уряді Британії спостерігається невдоволення Джонсоном. Вже майже 40 чиновників пішли у відставку і відмовилися працювати з чинним прем'єром.
Нагадаємо, раніше депутат-консерватор Роджер Гейл заявляв, що в Британії можуть змінити процедуру оголошення вотуму недовіри через невдоволення прем'єром Борисом Джонсоном в уряді.
Також ми писали, що у середу, 6 липня, ще шість британських міністрів подали у відставку через проблеми всередині уряду.
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