Джонсон и Трасс планируют вернуться в большую политику Британии, - Times

В среду члены Консервативной партии собрались на тематический вечер 1920-х годов в эксклюзивном клубе на западе Лондона. Более 500 членов парламента, коллег, доноров и грандов присутствовали, чтобы отметить столетие парламентского комитета 1922 на ночь шампанского, коктейлей, флэпперов и джазового оркестра.

Двое высокопоставленных лиц бросались в глаза своим отсутствием. Борис Джонсон и Лиз Трасс не присутствовали, чтобы услышать, как глава комитета сэр Грэм Брейди, сказал гостям, что он надеется на "более спокойный год". Хотя Джонсон и Трасс решили не участвовать, они не планируют тихую политическую отставку или облегчение жизни своему преемнику.

На выходных Трасс намерен вступить в заочный спор с нынешним главой правительства Риши Сунаком, опубликовав статью о необходимости снизить налоговую нагрузку и активно стимулировать производство товаров и услуг в стране. Ее поклонники мобилизуются, возрождая старые группы WhatsApp из ее лидерской кампании. Ее премьерство может остаться в истории, но взгляды, которые она представляла, в частности, по снижению налогов, остаются частью ДНК Тори.

Издание также отмечает, что надежд вернуться на руководящие роли не теряет и Джонсон, который на этой неделе во время поездки в США призвал правительство Сунака к более решительным шагам на украинском направлении. По его мнению, и Лондон, и Вашингтон, и другие союзники Киева не должны медлить с передачей ВСУ истребителей, дальнобойных ракет и других вооружений, которые могли бы помочь Украине на поле боя.

Сунак, со своей стороны, полон решимости избежать политического "шума" своих предшественников и сосредоточиться на приоритетах, по которым, по его мнению, его будут оценивать на следующих выборах.