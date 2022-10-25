Лиз Трасс официально больше не премьер Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Трасс провела у власти всего 49 дней, в итоге ее премьерский срок стал рекордно коротким в истории страны. Сегодня утром она встретилась с королем Чарльзом ІІІ для своей последней аудиенции, где официально заявила, что Риши Сунак станет следующим премьер-министром.

Сунак уже направляется в Букингемский дворец, чтобы увидеться с королем. Его попросят сформировать правительство, прежде чем он отправится на Даунинг-стрит, где выступит с речью.

Отметим, что Трасс признала, что не в состоянии справиться с возложенными обязанностями. Поводом стало обрушение рейтинга из-за ее экономической политики.

В частности, она предлагала снизить ставки подоходного налога, а также отменить запланированный рост корпоративных налогов. Разница должна была быть компенсирована за счет внешних заимствований. На этом фоне британский фунт обвалился до исторического минимума, а ставки по ипотеке в Британии выросли.

Об отставке Трасс с должности британского премьера вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Новым премьером Британии станет Риши Сунаке. Что о нем известно и какую позицию он высказывает по войне в Украине - в материале РБК-Украина.

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