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Джонсон та Трасс планують повернутись у велику політику Британії, - Times

Фото: екс-прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Два колишні прем'єр-міністри Великобританії Борис Джонсон та Ліз Трасс розраховують на повернення у велику політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

У середу члени Консервативної партії зібралися на тематичний вечір 1920-х років в ексклюзивному клубі на заході Лондона. Понад 500 членів парламенту, колег, донорів і грандів були присутні, щоб відзначити сторіччя парламентського комітету 1922 року на ніч шампанського, коктейлів, флепперів і джазового оркестру.

Двоє високопоставлених осіб впадали в око своєю відсутністю. Борис Джонсон і Ліз Трасс не були присутніми, щоб почути, як голова комітету сер Грем Брейді, сказав гостям, що він сподівається на "значно спокійніший рік". Хоча Джонсон і Трасс вирішили не брати участь, вони не планують тихої політичної відставки чи полегшення життя своєму наступнику.

На вихідних Трас має намір вступити в заочну суперечку з нинішнім главою уряду Ріші Сунаком, опублікувавши статтю про необхідність знизити податкове навантаження та активно стимулювати виробництво товарів та послуг у країні. Її прихильники мобілізуються, відроджуючи старі групи WhatsApp з її лідерської кампанії. Її прем’єрство може залишитися в історії, але погляди, які вона представляла, зокрема щодо зниження податків, залишаються частиною ДНК Торі.

Видання також зазначає, що сподівань повернутися на керівні ролі не втрачає і Джонсон, який цього тижня під час поїздки до США закликав уряд Сунака до рішучіших кроків на українському напрямі. На його думку, і Лондон, і Вашингтон, та інші союзники Києва не повинні зволікати з передачею ЗСУ винищувачів, далекобійних ракет та інших озброєнь, які б могли допомогти Україні на полі бою.

Сунак, зі свого боку, сповнений рішучості уникнути політичного "шуму" своїх попередників і зосередитися на пріоритетах, за якими, на його думку, його будуть оцінювати на наступних виборах.

Нагадаємо, що Ліз Трасс офіційно подала у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії у жовтні минулого року.

Борис Джонсон 7 липня оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні, 22 січня приїхав в Україну. Його помітили в Бучі Київської області.

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ВеликобританіяБорис Джонсон