Джонсон стал почетным гражданином Киева

По его словам, решение о присвоении Джонсону такого звания утвердил Киевский горсовет.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу - и в мирное, и в драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Борис Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", - отметил городской глава.

Он также подчеркнул, что в Киеве ждут Джонсона, чтобы вручить ему награду.