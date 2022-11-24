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Джонсон стал почетным гражданином Киева

Фото: Борис Джонсон, экс-премьер Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Киева приняли решение присвоить экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону звание почетного гражданина Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, решение о присвоении Джонсону такого звания утвердил Киевский горсовет.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу - и в мирное, и в драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Борис Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", - отметил городской глава.

Он также подчеркнул, что в Киеве ждут Джонсона, чтобы вручить ему награду.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, которая бы занималась поддержкой Украины и восстановлением разрушенной войной экономики.

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КиевВеликобританияВиталий КличкоБорис Джонсон