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Джонсон намерен продвигать "план Маршалла" для Украины, - The Telegraph

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Лондон, Четверг 27 октября 2022 16:47
Джонсон намерен продвигать "план Маршалла" для Украины, - The Telegraph Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, которая бы занималась поддержкой Украины и восстановлением разрушенной войной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Один из близких друзей Джонсона назвал новую организацию современным аналогом "плана Маршалла". Он уверен, что Борис Джонсон сможет привлечь много денег от частных доноров для восстановления экономики и инфраструктуры Украины.

Сообщается, что Джонсон в конце октября открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется учредить фонд.

Ранее сообщалось, что Джонсон намерен продолжить продвижение поддержки Украины в странах Запада.

Также мы писали, что Борис Джонсон получил новую должность в Консервативной партии. Он возглавит группу дружбы с Украиной.

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