Джонсон намерен продвигать "план Маршалла" для Украины, - The Telegraph

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, которая бы занималась поддержкой Украины и восстановлением разрушенной войной экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Один из близких друзей Джонсона назвал новую организацию современным аналогом "плана Маршалла". Он уверен, что Борис Джонсон сможет привлечь много денег от частных доноров для восстановления экономики и инфраструктуры Украины.

Сообщается, что Джонсон в конце октября открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется учредить фонд.