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Джонсон став почесним громадянином Києва

Фото: Борис Джонсон, екс-прем'єр Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада Києва прийняла рішення присвоїти екс-прем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

За його словами, рішення про присвоєння Джонсону такого звання ухвалила Київська міськрада.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в драматичний час нашої боротьби проти російського агресора. Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", - зазначив міський. розділ.

Він також підкреслив, що у Києві чекають на Джонсона, щоб вручити йому нагороду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка займалася б підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки.

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КиївВеликобританіяВіталий КличкоБорис Джонсон