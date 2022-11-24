Джонсон стал почетным гражданином Киева
Власти Киева приняли решение присвоить экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону звание почетного гражданина Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
По его словам, решение о присвоении Джонсону такого звания утвердил Киевский горсовет.
"Борис неоднократно посещал украинскую столицу - и в мирное, и в драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Борис Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", - отметил городской глава.
Он также подчеркнул, что в Киеве ждут Джонсона, чтобы вручить ему награду.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, которая бы занималась поддержкой Украины и восстановлением разрушенной войной экономики.
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