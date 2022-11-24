Джонсон став почесним громадянином Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

За його словами, рішення про присвоєння Джонсону такого звання ухвалила Київська міськрада.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в драматичний час нашої боротьби проти російського агресора. Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", - зазначив міський. розділ.

Він також підкреслив, що у Києві чекають на Джонсона, щоб вручити йому нагороду.