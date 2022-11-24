Джонсон став почесним громадянином Києва
Влада Києва прийняла рішення присвоїти екс-прем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
За його словами, рішення про присвоєння Джонсону такого звання ухвалила Київська міськрада.
"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в драматичний час нашої боротьби проти російського агресора. Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", - зазначив міський. розділ.
Він також підкреслив, що у Києві чекають на Джонсона, щоб вручити йому нагороду.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка займалася б підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки.
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