Джонсон може стати наступним прем'єром Британії, - Reuters

Екс-глава МЗС Британії Борис Джонсон може змінити Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра країни після її відставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, за даними дослідження YouGov, яке було проведене для газети The Times Джонсона, на посаді нового очільника уряду Британії. бачать 39% правлячої Консервативної партії.

Зазначається, шо він на 13% випереджає колишнього міністра з питань виходу Британії з ЄС (Brexit) Домініка Рааба.

Нагадаємо, раніше екс-міністр закордонних справ Великобританії та екс-мер Лондона Борис Джонсон підтвердив свої наміри поборотися за крісло прем'єр-міністра країни після того, як чинна британська прем'єр-міністр Тереза Мей залишить цю посаду.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей пообіцяла узгодити графік виборів нового лідера у найближчі тижні. Голова комітету Грем Брейді повідомив, що він знову зустрінеться з Мей у червні, щоб "узгодити графік виборів нового лідера" після голосування за угоду про Brexit.

Додамо, у липні минулого року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великобританії на знак протесту проти лінії Мей у переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прихильником так званого "жорсткого" виходу Великобританії з ЄС на умовах Лондона.