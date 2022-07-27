Джонсон може стати наступним генсеком НАТО, - The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який раніше подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Це може статися у вересні наступного року, коли чинний глава Альянсу покине свій пост.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання The Telegraph .

За інформацією журналістів, Джонсона давно розглядають на посаду генсека НАТО через недовіру США до діячів Євросоюзу, які очолюють Альянс.

Зазначається, що старші лідери Консервативної партії Британії підтримують кандидатуру Джонсона на місце генсека.

Зокрема, депутат Марк Франсуа вважає, що політична спадщина Джонсона буде спірною протягом багатьох років, але одна річ, яка явно безперечна, - це його абсолютна непохитна підтримка України.

"Якби він подав заявку на посаду генерального секретаря НАТО, я підозрюю, що він міг би покластися на президента Зеленського в плані рекомендації", - заявив Франсуа.

У той же час колишній командувач британської армії лорд Даннатт повідомив, що не став би підтримувати кандидатуру Джонсона через характер останнього.

"Безсумнівно, він зробив багато хорошого, і наша повна підтримка України просто фантастична. Але я боюся, що це особисті речі, відсутність чесності, відсутність довіри. Чесно кажучи, ми не хочемо виставляти Бориса Джонсона на міжнародній арені для нових насмішок. Він ганьба нації", - сказав Даннатт.

Крім того, за інформацією джерела в Міноборони Британії, не всі країни ЄС схвалюють кандидатуру Джонсона. Співрозмовник зазначив, що в разі спроби Джонсона стати генсеком НАТО він зіткнеться з французьким вето, оскільки рішення в Альянсі приймаються одноголосно.