Джонсон может стать следующим генсеком НАТО, - The Telegraph
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее подал в отставку, может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Это может произойти в сентябре следующего года, когда действующий глава Альянса покинет свой пост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание The Telegraph.
По информации журналистов, Джонсона давно рассматривают на должность генсека НАТО из-за недоверия США к деятелям Евросоюза, которые возглавляют Альянс.
Отмечается, что старшие лидеры Консервативной партии Британии поддерживают кандидатуру Джонсона на место генсека.
В частности, депутат Марк Франсуа считает, что политическое наследие Джонсона будет спорным в течение многих лет, но одна вещь, которая явно бесспорна, - это его абсолютная непоколебимая поддержка Украины.
"Если бы он подал заявку на пост генерального секретаря НАТО, я подозреваю, что он мог бы положиться на президента Зеленского в плане рекомендации", - заявил Франсуа.
В то же время бывший командующий британской армии лорд Даннатт сообщил, что не стал бы поддерживать кандидатуру Джонсона из-за характера последнего.
"Несомненно, он сделал много хорошего, и наша полная поддержка Украины просто фантастическая. Но я боюсь, что это личные вещи, отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он позор нации", - сказал Даннатт.
Кроме того, по информации источника в Минобороны Британии, не все страны ЕС одобряют кандидатуру Джонсона. Собеседник отметил, что в случае попытки Джонсона стать генсеком НАТО он столкнется с французским вето, поскольку решения в Альянсе принимаются единогласно.
Отметим, Борис Джонсон сменил Терезу Мэй на посту главы правительства в 2019 году, но 7 июля 2022 года вынужден был подать в отставку.
При этом издание The Times сообщило, что Борис Джонсон в будущем надеется возглавить Консервативную партию, если она проиграет следующие парламентские выборы, и вернуться в кресло премьера.
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