Джонсон погодився на відстрочку Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон погодився на відстрочення виходу країни з Євросоюзу (Brexit) до 31 січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Також він заявив, що продовження Brexit негативно вплине на відносини між Британією та ЄС.

Нагадаємо, 28 жовтня ЄС погодився продовжити строк дії Brexit до 31 січня 2020 року. Глава Євроради Дональд Туск заявив, що Великобританія може вийти з ЄС до цього терміну, якщо угода про вихід буде схвалена парламентом.

Також РБК-Україна писало, британська опозиція готова підтримати прохання Джонсона про перевибори 12 грудня.