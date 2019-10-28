Джонсон согласился на отсрочку Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на отсрочку выхода страны из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Также он заявил, что продление Brexit негативно повлияет на отношения между Британией и ЕС.

Напомним, 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом.

Также РБК-Украина писало, британская оппозиция готова поддержать просьбу Джонсона о перевыборах 12 декабря.