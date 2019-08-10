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Джонсон розробляє план допомоги британським компаніям, які постраждають від Brexit

Новини » Політика    10.08.2019 - 05:26
Джонсон розробляє план допомоги британським компаніям, які постраждають від Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Будівельний і виробничий сектор постраждають найбільше

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує створити фонд, який допоможе підприємствам, які постраждають після виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд склав таємний список великих британських роботодавців, які, як вважається, піддаються найбільшому ризику. Очікується, що будівельний і виробничий сектор постраждають найбільше.

Міністр уряду Великобританії Майкл Гоув, відповідальний за планування "жорсткого" Brexit, вперше підтвердив, що міністри працюють над пакетом, щоб допомогти компаніям, схильним до ризику.

Очікується, що на наступному тижні військовий кабінет Джонсона за Brexit обговорить плани "порятунку" підприємств.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон направив всім державним чиновникам листи про підготовку до виходу з Європейського союзу (Brexit) без будь-яких угод.

Нагадаємо, в кінці липня стало відомо, що глава уряду Великобританії Борис Джонсон для того, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit, запускає найбільшу урядову рекламну кампанію з часів Другої світової війни. Частина попередніх заходів передбачає до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше Джонсон заявив, що Великобританія покине ЄС до 31 жовтня навіть, якщо в Євросоюзі відмовляться переглянути умови угоди, яку раннє досягли з Терезою Мей.

Проте у Європейській комісії заявили, що не бачить підстав для подальших переговорів з Великобританією за угодою про Brexit.

 

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