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Джонсон запускає масштабну рекламну кампанію для "жорсткого" Brexit

Новини » Політика    29.07.2019 - 15:21
Джонсон запускає масштабну рекламну кампанію для "жорсткого" Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Рекламна кампанія передбачає безпрецедентний обсяг розміщення на білбордах, радіо та ТБ

Глава уряду Великобританії Борис Джонсон для того, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit, запускає найбільшу урядову рекламну кампанію з часів Другої світової війни. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Підкреслюється, що частина попередніх заходів передбачає до 100 мільйонів фунтів, які мають витратити на рекламу протягом наступних трьох місяців. Так, рекламна кампанія передбачає безпрецедентний обсяг розміщення на білбордах, радіо та телебаченні.

Видання вказує, що британський прем'єр наказав своїм міністрам щоденно проводити наради щодо прогресу в кабінеті комітету Cobra - місця, відведеного для координації реагування на надзвичайні ситуації у національних масштабах.

Джонсон у понеділок їде з першим візитом до Шотландії на новій посаді. Як пише Sky News, глава уряду хоче використати цю поїздку, щоб показати свою прихильність до стимулювання економічного зростання за межами Англії. Зазначається, що Джонсон оголосить про додаткове фінансування у 300 мільйонів фунтів для громад Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, намагаючись зменшити побоювання щодо розпаду союзу після Brexit.

Крім того, новий прем'єр також планує поїхати в Уельс, щоб зустрітися з членами сільськогосподарської громади, та Північної Ірландії, щоб обговорити поточні зусилля із передачі центральними урядовими органами частини своїх повноважень місцевим органам влади.

Нагадаємо, Джонсон створив спеціальний воєнний кабінет міністрів Великобританії, що збиратиметься кожен день з метою забезпечення виходу країни з Євросоюзу (Brexit) 31 жовтня. Вказано, що спеціальний воєнний кабінет, що складається з шести старших міністрів, спостерігатиме за підготовкою до Brexit. Вони будуть зустрічатися у будні і вихідні, поки країна не вийде з ЄС.

Як писало РБК-Україна раніше, Великобританія категорично проти нового перенесення строку виходу з ЄС. Джонсон планує припинити членство Великобританії в Європейському союзі до встановленого строку - 31 жовтня 2019 року.

Так, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit. Юнкер назвав нинішній варіант договору "найкращим і єдино можливим". При цьому він заявив, що ЄС готовий проаналізувати пропозиції Джонсона на предмет їх відповідності існуючій угоді.

Джонсон створив спеціальний воєнний кабінет міністрів заради Brexit Великобританія категорично проти нового перенесення терміну виходу з ЄС
Новини України Brexitборис джонсон
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