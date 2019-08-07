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В ЄС не бачать підстав для подальших переговорів по Brexit

Новини » Політика    07.08.2019 - 03:12
В ЄС не бачать підстав для подальших переговорів по Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вимоги Джонсона відмовляються приймати

Європейська Комісія не бачить підстав для подальших перемовин з Великобританією стосовно угоди щодо Brexit, а отже побоюється неврегульованого виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit) 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Представників 27 країн ЄС, які залишаться у блоку після виходу Великобританії, поінформували про те, що вимоги нового прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона несумісні з позицією Євросоюзу. Минулого тижня представник прем'єра Сполученого Королівства Девід Фрост зустрівся з експертами щодо Brexit з боку Єврокомісії.

Джонсон бажає перегляду угоди, котру узгодила з ЄС його попередниця Тереза Мей, аби виключити з документу прописаний там режим backstop, мета якого запобігти відновленню жорсткого митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією.

Водночас Джонсон висловлює готовність у разі необхідності вивести Великобританію з ЄС без будь-якої угоди. Євросоюз, якого задовольняє угода у її нинішньому вигляді, вже до цього неодноразово відкидав ідею нових перемовин щодо угоди про Brexit. 

Раніше в уряді Британії заявили, що Європейський союз повинен дати своєму головному переговірнику мандат на перегляд угоди про вихід країни з блоку, а інакше відбудеться жорсткий Brexit.

Нагадаємо, глава політики охорони здоров'я Лейбористської партії Джон Ешворт заявив, що британський парламент має намір у вересні заблокувати вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) без будь-якої угоди.

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