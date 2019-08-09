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Джонсон назвав підготовку до Brexit без угоди головним пріоритетом Британії

Новини » Політика    09.08.2019 - 18:47
Джонсон назвав підготовку до Brexit без угоди головним пріоритетом Британії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон припускає, що угоди з Євросоюзом може не бути

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон направив всім державним чиновникам листа щодо підготовки до виходу з Європейського союзу (Brexit) без будь-яких угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Джонсон припускає, що угоди з Євросоюзом може не бути, тому він зробив головним пріоритетом "жорсткий Brexit'.

"Ось чому підготовка до термінового і швидкого рішення про можливість виходу без угоди буде моїм головним пріоритетом і для державної служби теж", - йдеться у повідомленні.

Раніше в уряді Британії заявили, що Європейський союз повинен дати своєму головному переговірнику мандат на перегляд угоди про вихід країни з блоку, а інакше відбудеться жорсткий Brexit.

Нагадаємо, що Джонсон заявив, що Великобританія не тільки вийде зі складу Євросоюзу до 31 жовтня, але і укладе більш вигідну угоду Brexit з Євросоюзом.

Як повідомляло РБК-Україна, голава політики охорони здоров'я Лейбористської партії Джон Ешворт заявив, що британський парламент має намір у вересні заблокувати вихід Британії з Євросоюзу (Brexit) без будь-якої угоди.

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