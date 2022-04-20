Джонсон закликав Росію поставитися до британських полонених з "милосердям"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав владу Росії "поставитися з милосердям" до британських підданих, які потрапили в полон в Маріуполі. Глава уряду підкреслив, що вони не є найманцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.