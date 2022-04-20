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Джонсон призвал Россию отнестись к британским пленным с "милосердием"

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти России "отнестись с милосердием" к британским подданным, которые попали в плен в Мариуполе. Глава правительства подчеркнул, что они не являются наемниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы призываем (Россию - ред.) отнестись с милосердием к (британским - ред.) пленным", - сказал Джонсон во время своего выступления в парламенте Великобритании.

Британский премьер добавил, что Шон Пиннер и Эйден Эслин были военными, а не наемниками. При этом Джонсон выступил против того, чтобы британцы отправлялись на войну в Украине.

Напомним, ранее российское телевидение показало обращение Пиннера и Эслина, в котором они просят обменять их на украинского нардепа Виктора Медведчука.

Отметим, Лондон отказался подтвердить, что идут переговоры об обмене Медведчука на двух британских пленных.

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Борис ДжонсонВеликобританияВойна в УкраинеМариупольВиктор Медведчук