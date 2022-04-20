Джонсон призвал Россию отнестись к британским пленным с "милосердием"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти России "отнестись с милосердием" к британским подданным, которые попали в плен в Мариуполе. Глава правительства подчеркнул, что они не являются наемниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.