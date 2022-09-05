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Джонсон прибув на Даунінг-стріт, щоб передати владу своєму наступнику

Фото: Джонсон прибув на Даунінг-стріт, щоб передати владу своєму наступнику (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Прем'єр Британії Борис Джонсон, який іде у відставку, прибув у резиденцію на Даунінг-стріт, де сьогодні оголосять ім'я його наступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

У свій останній день на вищому посту Джонсон прибув до резиденції з червоною валізкою, в якій традиційно носять офіційні папери.

Фото: Борис Джонсон прибув до резиденції з червоною валізкою (скрін відео SkyNews)

На Даунінг-стріт, 10 вже зібралися журналісти, які чекають оголошення результатів виборів.

Фото: журналісти чекають оголошення результатів виборів прем'єра Британії (скрін відео SkyNews)

Вибори прем'єра Британії

Вибори були призначені після відставки Бориса Джонсона. 7 липня він оголосив про відхід з посади через урядову кризу.

Після кількох турів голосування у фінал вийшли Ліз Трасс і Ріші Сунак.

Результати виборів оголосять вже сьогодні о 14:30 за київським часом. За підсумками опитувань, Ліз Трасс - явний фаворит на пост глави Консервативної партії і прем'єр-міністра.

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