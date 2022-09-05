UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон прибыл на Даунинг-стрит, чтобы передать власть своему преемнику

Фото: Джонсон прибыл на Даунинг-стрит, чтобы передать власть своему преемнику (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит, где сегодня объявят имя его преемника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

В свой последний день на высшем посту Джонсон прибыл в резиденцию с красным чемоданчиком, в котором традиционно носят официальные бумаги.

Фото: Борис Джонсон прибыл в резиденцию с красным чемоданчиком (скрин видео SkyNews)

На Даунинг-стрит, 10 уже собрались журналисты, которые ждут оглашения результатов выборов.

Фото: журналисты ждут оглашения результатов выборов премьера Британии (скрин видео SkyNews)

Выборы премьера Британии

Выборы были назначены после отставки Бориса Джонсона. 7 июля он объявил об уходе с должности из-за правительственного кризиса.

После нескольких туров голосования в финал вышли Лиз Трасс и Риши Сунак.

Результаты выборов объявят уже сегодня в 14:30 по киевскому времени. По итогам опросов, Лиз Трасс - явный фаворит на пост главы Консервативной партии и премьер-министра.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВыборы