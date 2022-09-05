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Трасс чи Сунак? Нового прем'єра Британії оголосять вже сьогодні: що про них відомо

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Понеділок 05 вересня 2022 06:00
Трасс чи Сунак? Нового прем'єра Британії оголосять вже сьогодні: що про них відомо Кандидати у прем'єри Британії Ріші Сунак та Ліз Трасс (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Березіна

Сьогодні, 5 вересня стане відомо, кого обрали новим прем'єром Великої Британії та лідером Консервативної партії. Змінити Бориса Джонсона на посаді можуть глава МЗС Ліз Трасс чи колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Результати голосування оприлюднять о 14:30 за київським часом.

РБК-Україна зібрало основну інформацію про кандидатів, а також їхні заяви про Україну.

Що відомо про Ліз Трасс

Ліз Трасс може стати третьою жінкою-прем'єром Сполученого Королівства після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

Елізабет Трасс 47 років. Народилася в Оксфорді, вивчала політику, економіку та філософію в Оксфордському університеті. Підтримувала Консервативну партію ще студенткою.

Вперше стала членом Палати громад у 2010-му. Через два роки Трасс отримала посаду міністра освіти, а у 2014 - міністра довкілля. У кабінеті Терези Мей очолювала міністерство юстиції, а згодом стала головним секретарем казначейства.

Після обрання прем'єром Бориса Джонсона у 2019 році Ліз Трасс залишилася в уряді, але була переведена на посаду міністра зовнішньої торгівлі. З вересня 2021 року - міністр закордонних справ Великої Британії.

Трасс чи Сунак? Нового прем'єра Британії оголосять вже сьогодні: що про них відомоФото: глава МЗС Британії Ліз Трасс (Getty Images)

Ліз Трасс про Україну

Трасс пообіцяла, що першим, кому вона зателефонує у разі своєї перемоги, буде Володимир Зеленський.

Також вона збирається якнайшвидше приїхати до Києва та підтвердити, що й надалі українці можуть розраховувати на повну підтримку Сполученого Королівства.

З перших днів війни Ліз Трасс виступала за посилення оборонної допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти РФ. За її словами, чим більше ракет Росія запускатиме по території України, тим більше допомоги надасть Великобританія.

Під час передвиборчої кампанії Трасс заявила, що має намір забезпечити поразку Кремля у війні проти України. Однак вона проти прямої участі британських солдатів у конфлікті.

Хто такий Ріші Сунак

Другому кандидату у прем'єри Британії 42 роки. Ріші Сунак народився в Саутгемптоні у сім'ї вихідців із Індії. Навчався в Оксфорді та в Стенфордському університеті.

Став членом Палати громад у 2015 році. Сунак обіймав посаду помічника міністра ЖКГ та місцевого самоврядування в уряді Терези Мей.

У кабінеті Бориса Джонсона був призначений спочатку головним секретарем казначейства, а з 13 лютого 2020 по 5 липня 2022 року Ріші Сунак працював на посаді канцлера казначейства Сполученого Королівства.

На чолі міністерства фінансів запровадив програму допомоги бізнесу, який постраждав через пандемію коронавірусу. Це принесло йому популярність серед британців.

Ріші Сунак був одним із перших міністрів, які оголосили про свою відставку в липні на знак недовіри Борису Джонсону на тлі низки гучних скандалів.

Входить до списку найбагатших британців, одружений із дочкою індійського мільярдера, засновника ІТ-корпорації Infosys Нараяна Мурті.

Трасс чи Сунак? Нового прем'єра Британії оголосять вже сьогодні: що про них відомоФото: ексміністр фінансів Ріші Сунак (Getty Images)

Позиція щодо війни в Україні

Сунак брав активну участь у розробці заходів щодо фінансової підтримки України з початку війни.

На передвиборчих дебатах з Ліз Трасс він зазначив, що під час його роботи канцлером казначейства Велика Британія "ввела один із найсильніших пакетів санкцій проти Росії, які будь-коли бачив світ", та підтримала Україну зброєю.

Також Ріші Сунак заявив, що протистояння лідеру РФ Путіну вимагає "жорсткості".

Політик назвав вторгнення Росії в Україну "варварським та незаконним", що матиме руйнівні наслідки не лише для українців, а й викличе порушення у світовій економіці.

Нагадаємо, вибори прем'єра Британії було призначено після відставки Бориса Джонсона. 7 липня він оголосив, що залишає посаду через урядову кризу.

Після кількох турів голосування у фінал вийшли Ліз Трасс та Ріші Сунак. За підсумками опитувань, Ліз Трасс - явний фаворит на посаду голови Консервативної партії та прем'єр-міністра.

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