ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Джонсон застеріг РФ від вторгнення в Україну: картина стає ще більш тривожною

Новость на русском →
Лондон, Неділя 30 січня 2022 13:35
Джонсон застеріг РФ від вторгнення в Україну: картина стає ще більш тривожною Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оцінив ситуацію навколо кордонів України та назвав її "більш тривожною". Він закликав Росію до переговорів та уникнення катастрофічного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.

"Раніше цього тижня начальники наших оборонних відомств поінформували мене щодо ситуації на кордоні з Україною. Картина стає все більш тривожною - я продовжую закликати Росію до переговорів та уникнення безрозсудного та катастрофічного вторгнення", - написав Джонсон.

Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр Великобританії оголосив про посилення військового внеску країни в НАТО на тлі російської ескалації навколо України.

Нагадаємо, наступного тижня Джонсон проведе переговори з президентами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Також стало відомо, що Британія має намір розмістити більше сил у Східній Європі у разі вторгнення Росії в Україну.

Крім того, раніше Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може стати для президента РФ Володимира Путіна "новою Чечнею".

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Джонсон Вторгнення Росії до України
NEWS
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники