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Джонсон заявив, що відстрочення по Brexit не буде

Новини » В світі    03.09.2019 - 10:05
Джонсон заявив, що відстрочення по Brexit не буде
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/GettyImages)

Вихід Великобританії зі складу ЄС має відбутися 31 жовтня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не буде просити відстрочення виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) ні за яких обставин. Про це повідомляє CNN.

За словами Джонсона Brexit відбудеться 31 жовтня, незважаючи на можливе прийняття британським парламентом законопроекту про відстрочення виходу Великобританії з ЄС. Відповідний законопроект планують прийняти противники Brexit.

"Ні за яких обставин я не буду просити Брюссель відкласти Brexit. Ми виходимо з ЄС 31 жовтня без всяких перебільшень", - заявив Джонсон.

Крім цього, прем'єр-міністр Британії повідомив про позитивні зрушення в переговорах з Брюсселем.

"Шанси на угоду ростуть. Зараз у Британії є ясне бачення майбутніх відносин з ЄС", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джонсон планував оголосити дострокові загальні вибори у Великобританії. Таке рішення могло бути прийняте в разі, якщо опозиція цього тижня подасть законопроект, який може заблокувати Brexit без операції.

Незважаючи на це, у понеділок, 2 вересня, Джонсон заявив, що дострокових виборів не буде. Проте, прем'єр-міністр Британії попросив законодавців не підривати позиції Лондона на переговорах з Брюсселем.

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