ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джонсон пообіцяв не допустити нового референдуму про незалежність Шотландії

Новини » Політика     03.11.2019 - 12:24
Джонсон пообіцяв не допустити нового референдуму про незалежність Шотландії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон заявив, що референдум не відбудеться, поки він очолює уряд

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не допустить проведення нового референдуму про незалежність Шотландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Джонсона, він не дозволить провести новий референдум про незалежність Шотландії, поки він перебуває на посту очільника британського уряду.

"Ні, я не зроблю цього, я не хочу, щоб він відбувся. Я не бачу причин, за якими ми повинні повернутися до цього питання", - заявив він.

Джонсон наголосив, що британський уряд попереджав Шотландію, що референдум про незалежність від Сполученого Королівства в 2014 році був єдиною подібною подією в їх житті.

"У нас був один (референдум - ред.) в 2014 році, народу Британії, народу Шотландії в 2014 році сказали, що це буде єдина подібна подія в житті цілого покоління. Не думаю, що люди в цій країні вважають, що референдуми - відмінна річ для гармонії", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 листопада тисячі жителів Глазго вийшли на демонстрацію з вимогою проведення нового референдуму про незалежність Шотландії. За даними організаторів акції, участь в демонстрації взяли майже 20 тисяч людей. На мітинг також вийшла керівник уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Напередодні лідер шотландського уряду Стерджен заявляла, що до 25 грудня звернеться до британського уряду з вимогою дати дозвіл на проведення референдуму про незалежність Шотландії.

Джонсон отримав попередню згоду від парламенту на дострокові вибори Джонсон погодився на відстрочку Brexit
Новини України референдумШотландияБорис Джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся