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Джонсон пообещал не допустить нового референдума о независимости Шотландии

Новости » Политика     03.11.2019 - 12:24
Джонсон пообещал не допустить нового референдума о независимости Шотландии
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон заявил, что референдум не состоится, пока он возглавляет правительство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит проведение нового референдума о независимости Шотландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам Джонсона, он не позволит провести новый референдум о независимости Шотландии, пока он находится на посту главы британского правительства.

"Нет, я не сделаю этого, я не хочу, чтобы он состоялся. Я не вижу причин, по которым мы должны вернуться к этому вопросу", - заявил он.

Джонсон подчеркнул, что британское правительство предупреждало Шотландию, что референдум о независимости от Соединенного Королевства в 2014 году был единственным подобным событием в их жизни.

"У нас был один (референдум - ред.) в 2014 году, народу Британии, народу Шотландии в 2014 году сказали, что это будет единственное подобное событие в жизни целого поколения. Не думаю, что люди в этой стране считают, что референдумы - отличная вещь для гармонии", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября тысячи жителей Глазго вышли на демонстрацию с требованием проведения нового референдума о независимости Шотландии. По данным организаторов акции, участие в демонстрации приняли почти 20 тысяч человек. На митинг также вышла руководитель правительства Шотландии Никола Стерджен.

Накануне лидер шотландского правительства Стерджен заявляла, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.

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