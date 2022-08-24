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Джонсон про переговори України з РФ: не можна вести діалог з тим, хто хоче забрати ваше життя

Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

В Британії вважають, що зараз для України не час починати переговори з Росією, адже влада країни-агрессора хоче тільки напасти і забрати життя українців.

Як повідомляє корреспондент РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я думаю, зараз не час виходити з якимось дрібним планом замирення. Не можна вести переговори з тим, хто хоче напасти на вас на вулиці, забрати ваше життя разом з вашим гаманцем. Все, що важливо, - це відновити і зберегти територіальну цілісність України", - підкреслив Джонсон.

Він також наголосив, що зараз російські військові вже втомилися, вони зазнають колосальних втрат і їх ресурси виснажуються.

"Ми бачимо наскільки велику ціну вони платять. Ми розуміємо, що матері російські зараз плачуть", - додав Джонсон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 24 серпня, з офіційним візитом в Україну прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Також ми писали, що в ході свого візиту Джонсон анонсував новий пакет військової допомоги Україні на понад 63 млн доларів (54 мільйони фунтів стерлінгів).

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