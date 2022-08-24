Джонсон о переговорах Украины с РФ: нельзя вести диалог с тем, кто хочет забрать вашу жизнь

В Британии считают, что сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я думаю, сейчас не время выходить с каким-то мелким планом перемирия. Нельзя вести переговоры с тем, кто хочет напасть на вас на улице, забрать вашу жизнь вместе с вашим кошельком. Все, что важно, - это восстановить и сохранить территориальную целостность Украины", - подчеркнул Джонсон.
Он также отметил, что сейчас российские военные уже устали, они несут колоссальные потери и их ресурсы истощаются.
"Мы видим насколько большую цену они платят. Мы понимаем, что матери российские сейчас плачут", - добавил Джонсон.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Также мы писали, что в ходе своего визита Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов).
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