UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон о переговорах Украины с РФ: нельзя вести диалог с тем, кто хочет забрать вашу жизнь

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

В Британии считают, что сейчас для Украины не время начинать переговоры с Россией, поскольку власти страны-агрессора хотят только напасть и забрать жизни украинцев.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я думаю, сейчас не время выходить с каким-то мелким планом перемирия. Нельзя вести переговоры с тем, кто хочет напасть на вас на улице, забрать вашу жизнь вместе с вашим кошельком. Все, что важно, - это восстановить и сохранить территориальную целостность Украины", - подчеркнул Джонсон.

Он также отметил, что сейчас российские военные уже устали, они несут колоссальные потери и их ресурсы истощаются.

"Мы видим насколько большую цену они платят. Мы понимаем, что матери российские сейчас плачут", - добавил Джонсон.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Также мы писали, что в ходе своего визита Джонсон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаВеликобританияБорис ДжонсонВойна России против Украины