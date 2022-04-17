Джонсон у великодньому привітанні заговорив українською

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання. Політик у черговий раз висловив підтримку нашій країні і навіть заговорив українською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Джонсона в Twitter.
Глава уряду Британії побажав християнам з усього світу щасливих і благословенних великодніх свят. Також він у своєму привітанні звернувся до українців.
"Будьте сильні і майте в серці відвагу, ви всі, що вповаєте на Господа", - сказав Джонсон.
Нагадаємо, 9 квітня Борис Джонсон відвідав Київ і зустрівся з Володимиром Зеленськими. В ході візиту політики пройшлися центром столиці.
Також глава уряду Британії після чергової телефонної розмови з президентом України заявив про нові постачання зброї.
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