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Джонсон пообіцяв продовжити постачання озброєнь Україні, включаючи бронетехніку

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Лондон, Субота 16 квітня 2022 21:06
Джонсон пообіцяв продовжити постачання озброєнь Україні, включаючи бронетехніку Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні в другій половині дня провели телефонну розмову. Глава британського уряду пообіцяв продовжити постачання озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію британського прем'єра.

В ході бесіди Джонсон пообіцяв Зеленському продовжити постачання Україні озброєнь для протистояння російській агресії. Британський прем'єр зазначив, що найближчими днями українським військовим буде відправлена бронетехніка.

Лідери також обговорили ситуацію в обложеному Маріуполі. Прем'єр віддав належне мужності українських захисників міста.

Нагадавши, Москва заборонила Джонсону та іншим британським чиновникам в'їзд до Росії.

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