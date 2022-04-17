UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон в пасхальном поздравлении заговорил по-украински

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (/twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал пасхальное поздравление. Политик в очередной раз выразил поддержку нашей стране и даже заговорил по-украински.

Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на Джонсона в Twitter.

Глава правительства Британии пожелал христианам со всего мира счастливых и благословенных пасхальных праздников. Также он в своем поздравлении обратился к украинцам.

"Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа", - сказал Джонсон.

Напомним, 9 апреля Борис Джонсон посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленскими. В ходе визита политики прошлись по центру столицы.

Также глава правительства Британии после очередного телефонного разговора с президентом Украины заявил о новых поставка оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ДжонсонВеликобританияУкраинаПасха