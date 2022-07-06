Джонсон відмовився йти з посади, попри масові відставки, і назвав причину

За її словами, Джонсон заявив, що його відставка викличе дострокові вибори, на яких консерватори можуть програти.

При цьому прем'єр додав, що "літо, яке могло бути сфокусоване на економічному зростанні, пройде в боротьбі за лідерство" у випадку його відставки.

Варто зауважити, що зараз в уряді Британії спостерігається невдоволення Джонсоном. Вже майже 40 чиновників пішли у відставку і відмовилися працювати з чинним прем'єром.