Джонсон отказался уходить с поста, несмотря на массовые отставки, и назвал причину

По ее словам, Джонсон заявил, что его отставка вызовет досрочные выборы, на которых консерваторы могут проиграть.

При этом премьер добавил, что "лето, которое могло быть сфокусировано на экономическом росте, пройдет в борьбе за лидерство" в случае его ухода.

Стоит заметить, что сейчас в правительстве Британии наблюдается недовольство Джонсоном. Уже почти 40 чиновников ушли в отставку и отказались работать с действующим премьером.