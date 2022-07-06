UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон отказался уходить с поста, несмотря на массовые отставки, и назвал причину

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что не собирается идти в отставку на фоне массового увольнения министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента ITV Анушку Астану.

По ее словам, Джонсон заявил, что его отставка вызовет досрочные выборы, на которых консерваторы могут проиграть.

При этом премьер добавил, что "лето, которое могло быть сфокусировано на экономическом росте, пройдет в борьбе за лидерство" в случае его ухода.

Стоит заметить, что сейчас в правительстве Британии наблюдается недовольство Джонсоном. Уже почти 40 чиновников ушли в отставку и отказались работать с действующим премьером.

Напомним, ранее депутат-консерватор Роджер Гейл заявлял, что в Британии могут изменить процедуру объявления вотума недоверия из-за недовольства премьером Борисом Джонсоном в правительстве.

Также мы писали, что в среду, 6 июля, еще шесть британских министров подали в отставку из-за проблем внутри правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияБорис Джонсон