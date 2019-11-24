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Джонсон спростував інформацію про плани скоротити чисельність армії

Новини » Політика     24.11.2019 - 22:14
Джонсон спростував інформацію про плани скоротити чисельність армії
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон заявив, що уряд збереже чисельність збройних сил королівства

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про те, що британська влада має намір скоротити чисельність армії. Трансляцію його виступу вів телеканал Sky News.

"Ми жодним чином не будемо скорочувати чисельність наших збройних сил, ми збережемо їх кількість", - сказав він.

Нагадаємо, раніше газета Sunday Times повідомила, що британський уряд планує скоротити чисельність сухопутних військ, а один з двох сучасних авіаносців можуть передати в оренду союзникам. За даними газети, у Лондоні планують скоротити чисельність сухопутних військ до 60-65 тисяч осіб, однак при цьому не зменшувати витрати на оборону. У передвиборному маніфесті прем'єр-міністра Бориса Джонсона не буде обіцянки про збереження збройних сил у попередньому вигляді.

Наголошується, що під час правління прем'єр-міністра Терези Мей британська армія, незважаючи на передвиборчі обіцянки, була скорочена з 82 до 73 тисяч осіб. А в період війни в Іраку чисельність британських збройних сил перевищувала 100 тисяч чоловік.

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