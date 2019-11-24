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У Британії можуть скоротити чисельність армії, - Sunday Times

Новини » Політика     24.11.2019 - 14:02
У Британії можуть скоротити чисельність армії, - Sunday Times
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Чисельність армії планують скоротити до 60-65 тисяч

Британський уряд планує скоротити чисельність сухопутних військ, а один з двох сучасних авіаносців можуть передати в оренду союзникам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Sunday Times.

За даними газети, у Лондоні планують скоротити чисельність сухопутних військ до 60-65 тисяч осіб, однак при цьому не зменшувати витрати на оборону. У передвиборчому маніфесті прем'єр-міністра Бориса Джонсона не буде обіцянки про збереження збройних сил у попередньому вигляді.

Зазначається, що під час правління прем'єр-міністра Терези Мей британська армія, попри передвиборчі обіцянки, була скорочена з 82 до 73 тисяч осіб. А в період війни в Іраку чисельність британських збройних сил перевищувала 100 тисяч осіб.

Крім того, міністр оборони Британії Бен Уоллес не виключив, що Лондон може передати в оренду союзникам один із сучасних британських авіаносців. З метою скорочення витрат авіаносець можуть віддати НАТО або Сполученим Штатам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська газета Sunday Times виявила, що Командування армії Сполученого Королівства приховувало злочини своїх військових в Іраку та Афганістані. Британське командування приховувало вбивства, вчинені бійцем спецпідрозділу SAS, а також тортури, побиття і сексуальні наруги над ув'язненими.

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