ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон опроверг информацию о планах сократить численность армии

Новости » Политика     24.11.2019 - 22:14
Джонсон опроверг информацию о планах сократить численность армии
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон заявил, что правительство сохранит численность вооруженных сил королевства

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что британские власти намерены сократить численность армии. Трансляцию его выступления вел телеканал Sky News.

"Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их количество", - сказал он.

Напомним, ранее газета Sunday Times сообщила, что британское правительство планирует сократить численность сухопутных войск, а один из двух современных авианосцев могут передать в аренду союзникам. По данным газеты, в Лондоне планируют сократить численность сухопутных войск до 60-65 тысяч человек, однако при этом не уменьшать расходы на оборону. В предвыборном манифесте премьер-министра Бориса Джонсона не будет обещания о сохранении вооруженных сил в предыдущем виде.

Отмечается, что во время правления премьер-министра Терезы Мэй британская армия, несмотря на предвыборные обещания, была сокращена с 82 до 73 тысяч человек. А в период войны в Ираке численность британских вооруженных сил превышала 100 тысяч человек.

В Британии появился еще один обвиняемый по делу о трупах в грузовике Джонсон пообещал внести в парламент соглашение по Brexit до Рождества
Новости Украины ВеликобританияБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь