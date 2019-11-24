Джонсон опроверг информацию о планах сократить численность армии

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Джонсон заявил, что правительство сохранит численность вооруженных сил королевства

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что британские власти намерены сократить численность армии. Трансляцию его выступления вел телеканал Sky News.

"Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их количество", - сказал он.

#GE2019: Boris Johnson promises there will be no cuts to the armed forces "in any form".



Read more about the #GeneralElection2019 #ToryManifesto here: https://t.co/std12IGbc2 pic.twitter.com/mXiTx7HJsb — Sky News (@SkyNews) November 24, 2019

Напомним, ранее газета Sunday Times сообщила, что британское правительство планирует сократить численность сухопутных войск, а один из двух современных авианосцев могут передать в аренду союзникам. По данным газеты, в Лондоне планируют сократить численность сухопутных войск до 60-65 тысяч человек, однако при этом не уменьшать расходы на оборону. В предвыборном манифесте премьер-министра Бориса Джонсона не будет обещания о сохранении вооруженных сил в предыдущем виде.

Отмечается, что во время правления премьер-министра Терезы Мэй британская армия, несмотря на предвыборные обещания, была сокращена с 82 до 73 тысяч человек. А в период войны в Ираке численность британских вооруженных сил превышала 100 тысяч человек.