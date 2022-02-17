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Україна запросила позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 16:19
Україна запросила позачергове засідання ТКГ через загострення на Донбасі Фото: Україна запросила позачергове засідання ТКГ (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна запросила позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та консультацій робочої підгрупи з питань безпеки. Українська делегація має намір обговорити загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українську делегацію в ТКГ.

"Українська делегація звернулася до представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ", - йдеться в повідомленні.

У делегації пояснили, що скликання позачергового засідання та консультацій необхідні для запобігання провокаціям на Донбасі, оскільки вони можуть стати приводом для ескалації ситуації. Україна також запропонувала залучити представників країн нормандського формату до участі у моніторингу та контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Нагадаємо, з початку доби бойовики на Донбасі понад 20 разів порушили режим припинення вогню.

Зазначимо, під обстріл потрапили дитячий садок у Станиці Луганська, ліцей у Попасній та приватний сектор у селищі Врубівка.

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