Брюссель готовий відтермінувати Brexit, - Suday Times

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Євросоюз готовий надати Британії гнучке відтермінування

Дипломати в Брюсселі готові дозволити уряду Британії відтермінувати вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit) до лютого 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Sunday Times.

За даними газети, в Євросоюзі схиляються до того, щоб надати Британії гнучке відтермінування Brexit до лютого наступного року. Дипломати хочуть дозволити британському прем'єру Борису Джонсону раніше вивести країну з ЄС, якщо йому вдастся домовитися з парламентом щодо угоди про Brexit.

Зазначається, що при новому відтермінуванні Британія, у разі необхідності, зможе вийти з Євросоюзу 1 або 15 числа кожного місяця аж до лютого 2020 року. При цьому дипломати не виключають, що очільнику британсього уряду не вдастся домовитися з депутатами, та доведеться проводити новий референдум про Brexit.

Крім того, група країн на чолі з Німеччиною не виключає, що британський уряд отримає відтермінування Brexit до червня наступного року. Зокрема, таку пропозицію висловив один з лідерів німецької партії ХДС Норберт Реттген.

Однак міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр вважає, що Брюссель погодиться відтермінувати Brexit лише на декілька тижнів, оскільки затягування виходу негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в Євросоюзі.

Очікується, що остаточне рішення про відтермінування виходу Британії з ЄС буде ухвалено найближчими днями. Не виключено, що для ухвалення рішення не доведеться збирати новий саміт.

Нагадаємо, 19 жовтня парламент Британії підтримав законопроект, яким зобов'язав прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона звернутися до Брюсселя із проханням про відтермінування Brexit.