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У Британії запустили надзвичайний план на випадок Brexit без угоди

Новини » Політика    20.10.2019 - 12:54
У Британії запустили надзвичайний план на випадок Brexit без угоди
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Британський уряд готується до виходу з ЄС без угоди

Уряд Британії запустив надзвичайний план дій під назвою Yellowhammer, розроблений на випадок виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу (Brexit) без угоди. Про це в інтерв'ю телеканалу Sky News заявив міністр з особливих доручень Майк Гоув.

За словами Гоува, Лондон готується до виходу Британії з Євросоюзу без угоди, якщо Брююсель не погодиться на відтермінування Brexit.

"Ми запускаємо операцію Yellowhammer, це означає, що ми готуємося вийти без угоди, якщо відтермінування Brexit (з боку ЄС - ред.) надано не буде", - наголосив міністр.

Крім того, Гоув додав, що сьогодні, 20 жовтня, британський уряд збереться на надзвичайне засідання з приводу Brexit без угоди з Євросоюзом.

"Після вчорашнього голосування ризик виходу без угоди збільшився, тому що ми не можемо гарантувати, що ЄС погодиться на продовження переговорів щодо Brexit", - зазначив він.

Нагадаємо, у суботу, 19 жовтня, британський парламент проголосував за те, щоб зобов'язати прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона звернутися до Брюсселя з проханням про відтермінування Brexit.

Після цього рішення, Джонсон відправив в Брюссель два листи: в першому листі, який не був підписаний, він просив про відтермінування Brexit, а в іншому назвав відтермінування виходу з ЄС помилкою.

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