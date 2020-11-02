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Джонсон хоче запропонувати ввести локдаун у Британії, - BBC

Лондон, Понеділок 02 листопада 2020 16:55
Джонсон хоче запропонувати ввести локдаун у Британії, - BBC
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прогнозує вдвічі вищу смертність від коронавірусу цієї зими, ніж було під час першої хвилі пандемії. Тому він планує запропонувати британському парламенту ввести локдаун на один місяць.

Про це повідомляє агентство BBC.

У своєму зверненні до Палати представників, за даними агентства, Джонсон планує сказати, що "немає альтернативи", але він "спробував всі можливі варіанти", перед тим як вводити жорсткий карантин.

Опозиційна Лейбористська партія заявила, що підтримає ініціативу Джонсона, але розкритикувала очільника уряду за затримку.

Нагадаємо, раніше Джонсон оголосив посилення карантину на території Англії через погіршення ситуації з коронавірусом. Мешканцям Англії з 5 листопада буде заборонено виходити з дому без нагальної потреби.

Як писало РБК-Україна, до цього локдаун був оголошений у Південному Йоркширі, Мерсісайді та Ланкаширі.

Додамо, Ірландія стала першою країною Євросоюзу, яка вирішила ввести повторний локдаун.

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