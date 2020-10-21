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У Великобританії вже три регіони ввели жорсткий карантин

Великобританія, Середа 21 жовтня 2020 15:19
У Великобританії вже три регіони ввели жорсткий карантин
Фото: рекомендації по зниженню ризику зараження коронавірусом (telegraph.co.uk)
Автор: Роман Тверденко

Третій регіон у Великобританії вводить жорсткий карантин. У графстві Південний Йоркшир третя стадія обмежень почне діяти з суботи, 24 жовтня.

Про це повідомляє Sky News.

Владі регіону вдалося також домовитися про 41 мільйон фунтів допомоги для жителів і бізнесу, постраждалих від коронавірусу.

Мер Шеффілда Ден Джарвіс зазначив, що ситуація з ростом зараження коронавірусом в графстві не залишала іншого варіанту, крім як вводити жорсткі обмеження.

Під жорсткий карантин потраплять райони Шеффілд, Барнслі, Донкастер і Ротерхэм.

Третя стадія карантину передбачає закриття барів і кафе, які не організують продаж їжі на винос, заборону на збори людей, які не живуть разом, в помешканнях і в більшості публічних місць, а також рекомендацію відмовитися від не життєвоважливих поїздок.

Південний Йоркшир є одним з лідерів в Британії по захворюваності коронавірусом. Показники - від 310 хворих на 100 тисяч населення в Донкастері до 427 у Барнслі.

Раніше до жорсткого карантину в країні перейшли регіони Мерсісайд і Ланкашир.

Сьогодні повідомлялося, що Європейська комісія уклала угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавируса з американським розробником Johnson & Johnson. Це вже третій контакт ЄС з компанією-виробником вакцини.

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