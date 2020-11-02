Джонсон хочет предложить ввести локдаун в Британии, - BBC

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон прогнозирует, что смертность от коронавирус этой зимой буде вдвое выше, чем была во время первой волны пандемии. Поэтому он планирует предложить британскому парламенту ввести локдаун на один месяц.

Об этом сообщает агентство BBC.

В своем обращении к Палате представителей, по данным агентства, Джонсон планирует сказать, что "нет альтернативы", но он "попробовал все возможные варианты", перед тем как вводить жесткий карантин.

Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что поддержит инициативу Джонсона, но раскритиковала главу правительства за задержку.

Напомним, ранее Джонсон объявил ужесточение карантина на территории Англии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Жителям Англии с 5 ноября будет запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Как писало РБК-Украина, до этого локдаун был объявлен в Южном Йоркшире, Мерсисайде и Ланкашире.

Добавим, Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая решила ввести повторный локдаун.