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Альтернативи немає: Джонсон оголосив локдаун в Англії

Лондон, Субота 31 жовтня 2020 22:01
Альтернативи немає: Джонсон оголосив локдаун в Англії
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

З четверга, 5 листопада, в Англії буде введено жорсткий карантин через пандемію коронавірусу. Карантинні обмеження, попередньо, будуть діяти до початку грудня.

Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

За словами очільника уряду, з четверга мешканці Англії будуть зобов'язані залишатися вдома. Виходити з помешкання буде можна тільки:

  • для навчання;
  • для роботи;
  • для заняття спортом чи відпочинку на природі;
  • за медичними показаннями;
  • для закупівлі продуктів та предметів першої необхідності;
  • для піклування про інших людей.

Закладам громадського харчування дозволяється працювати тільки на винос, але бари, паби та ресторани закриють. Залишаться відкритими тільки основні магазини, щоб англійці мали змогу поповнювати запаси.

"Настав час діяти, тому що альтернативи немає", - наголосив Джонсон.

Нагадаємо, 21 жовтня жорсткий карантин було введено у третьому регіоні Британії. Локдаун ввели у Південному Йоркширі, який є лідером за захворюваністю на коронавірус.

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