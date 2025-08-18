Венс візьме участь у переговорах Трампа і Зеленського, - ABC News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс буде присутнім на зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Вже о 22:00 за київським часом розпочнеться багатостороння зустріч Трампа і Зеленського з європейськими лідерами.

У понеділок, 18 серпня, о 20:15 за Києвом, розпочнеться двостороння зустріч президентів Трампа і Зеленського. До переговорів долучиться й віцепрезидент США Джей Ді Венс, який під час лютневої зустрічі лідерів в Овальному кабінеті фактично спровокував конфлікт із Зеленським.

Чим відомий Венс

Нагадаємо, Венс уже брав участь у подібній зустрічі в Овальному кабінеті у лютому. Тоді він неодноразово втручався в дискусію і відкрито критикував Зеленського за нібито "невдячність" щодо допомоги США під час війни.

Напередодні саміту на Алясці Венс заявив, що США планують зустріч між Зеленським та російським диктатором Путіним для обговорення можливостей припинення війни. Водночас він наголосив, що конкретної дати ще немає.

Попри попередні гучні заяви, віцепрезидент публічно підкреслив, що США не вестимуть переговори з Росією про припинення війни без участі України та її партнерів. Це стало важливим сигналом як для Києва, так і для європейських союзників.