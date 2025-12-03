Жена Усика поразила безупречным офисным шиком: блуза с бантом и широкие брюки

Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, поделилась в сети новым образом, в котором сочетаются сдержанная элегантность и классический минимализм. Выбор звезды демонстрирует идеальный баланс между деловым стилем и легким вечерним изяществом, делая "лук" одновременно современным и изысканным.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Блуза с бантом - главный акцент образа

Центральным элементом стала блуза кремового оттенка с длинными рукавами.

Свободный крой придает образу легкости, а большой ниспадающий бант на шее добавляет романтической и винтажной нотки. На это современных дизайнеров, очевидно, вдохновляла мода 70-х годов.

Шелковый материал создает мягкую драпировку и благородный блеск ткани, а также подчеркивает статус и изысканный вкус.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Широкие брюки в оттенке кемел

Блуза органически дополнена классическими широкими брюками светло-бежевого или, как его еще называют, верблюжьего оттенка (кемел).

Свободный силуэт брюк подчеркивает расслабленную, но в то же время дорогостоящую эстетику образа, делая его универсальным для официальных встреч, деловых переговоров или светских мероприятий.

Сочетание кремового и кемел создает мягкий теплый контраст, принадлежащий к палитре Soft Neutrals, популярной среди поклонников классической элегантности.

Жена Усика показала модный образ для офиса (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Аксессуары и детали

Образ совершен лаконичными аксессуарами, подчеркивающими стильный минимализм: классические туфли-лодочки с острым носком черного цвета придают структурированности ансамблю, а черная кожаная сумка-клатч обеспечивает элегантность и практичность.

Единственный яркий акцент - массивные золотые серьги, придающие "луку" легкий голливудский блеск.

Образ Екатерины Усик - пример того, как можно создать стильный и дорогой образ, используя лишь два основных элемента классического гардероба.

Лук показывает, что реальная роскошь заключается в качественных тканях, безупречных линиях и продуманных деталях, а не в вопиющих декоративных элементах.

Жена Усика задает тренды (скриншот)