ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Жена Усика поразила безупречным офисным шиком: блуза с бантом и широкие брюки

Среда 03 декабря 2025 13:21
UA EN RU
Жена Усика поразила безупречным офисным шиком: блуза с бантом и широкие брюки Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 
Автор: Катерина Собкова

Екатерина Усик, жена украинского боксера Александра Усика, поделилась в сети новым образом, в котором сочетаются сдержанная элегантность и классический минимализм. Выбор звезды демонстрирует идеальный баланс между деловым стилем и легким вечерним изяществом, делая "лук" одновременно современным и изысканным.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Блуза с бантом - главный акцент образа

Центральным элементом стала блуза кремового оттенка с длинными рукавами.

Свободный крой придает образу легкости, а большой ниспадающий бант на шее добавляет романтической и винтажной нотки. На это современных дизайнеров, очевидно, вдохновляла мода 70-х годов.

Шелковый материал создает мягкую драпировку и благородный блеск ткани, а также подчеркивает статус и изысканный вкус.

Жена Усика поразила безупречным офисным шиком: блуза с бантом и широкие брюкиЕкатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

Широкие брюки в оттенке кемел

Блуза органически дополнена классическими широкими брюками светло-бежевого или, как его еще называют, верблюжьего оттенка (кемел).

Свободный силуэт брюк подчеркивает расслабленную, но в то же время дорогостоящую эстетику образа, делая его универсальным для официальных встреч, деловых переговоров или светских мероприятий.

Сочетание кремового и кемел создает мягкий теплый контраст, принадлежащий к палитре Soft Neutrals, популярной среди поклонников классической элегантности.

Жена Усика поразила безупречным офисным шиком: блуза с бантом и широкие брюкиЖена Усика показала модный образ для офиса (фото: instagram.com/usyk_kate1505) 

Аксессуары и детали

Образ совершен лаконичными аксессуарами, подчеркивающими стильный минимализм: классические туфли-лодочки с острым носком черного цвета придают структурированности ансамблю, а черная кожаная сумка-клатч обеспечивает элегантность и практичность.

Единственный яркий акцент - массивные золотые серьги, придающие "луку" легкий голливудский блеск.

Образ Екатерины Усик - пример того, как можно создать стильный и дорогой образ, используя лишь два основных элемента классического гардероба.

Лук показывает, что реальная роскошь заключается в качественных тканях, безупречных линиях и продуманных деталях, а не в вопиющих декоративных элементах.

Жена Усика поразила безупречным офисным шиком: блуза с бантом и широкие брюкиЖена Усика задает тренды (скриншот)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев